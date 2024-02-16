سفينة تبلغ عن تعرّضها لهجوم صاروخي قبالة اليمن



أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة اليمن الجمعة، مضيفة أنها وأفراد طاقمها بخير.



وأفادت وكالة "العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة" أن سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية "تعرّضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".

