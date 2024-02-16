زوجة نافالني تؤكد ضرورة "معاقبة" بوتين على "الفظائع" المرتكبة بحق المعارض الروسي

أكّدت زوجة أليكسي نافالني بعد وفاته في سجن روسي، ضرورة "معاقبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"محاسبته شخصيًا على الفظائع" التي ارتكبت بحق المعارض الروسي.



وقالت يوليا نافالنايا في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أودّ أن يعلم بوتين وجميع موظفيه (...) أنهم سيُعاقبون على ما فعلوه ببلدنا وبعائلتي وبزوجي"، مضيفة: "علينا محاربة هذا النظام المروّع في روسيا اليوم. يجب محاسبة فلاديمير بوتين شخصيًا على كل الفظائع المرتكبة في بلدنا في السنوات الأخيرة".



والتقت نافالنايا في ميونيخ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قدّم لها تعازيه وشدد على أن روسيا "مسؤولة" عن وفاته.



لكن والدة نافالني، ليوميلا نافالنايا، أشارت إلى أنها لا ترغب بتلقي "أي تعاز".



وقالت: "رأيت ابني في 12 (الشهر الحالي) في المستعمرة (الجزائية)، التقينا. كان حيا وبصحة جيدة وبشوشا"، وفق ما كتبت على فيسبوك بحسب صحيفة "نوفايا غازيتا".