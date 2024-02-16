الرئيس السنغالي يتعهد إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت"

تعهد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة إجراء الانتخابات الرئاسية "في اقرب وقت"، بعد إبطال المجلس الدستوري قراره تأجيل هذا الاستحقاق الذي كان مقررا نهاية شباط.



وابطل المجلس الدستوري الخميس إرجاء الانتخابات الى 15 كانون الاول، طالبا من السلطات تنظيمها "في أقرب وقت ممكن".



وقال مكتب الرئيس السنغالي في بيان إن سال "يعتزم تنفيذ قرار المجلس في شكل كامل" و"سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".