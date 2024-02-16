موسكو تحذر الروس من أي تظاهرات "غير مرخصة" إثر وفاة المعارض نافالني

حذرت سلطات موسكو اليوم، سكان العاصمة الروسية من أي تظاهرات "غير مرخصة" بعد اعلان وفاة ابرز معارض للكرملين اليكسي نافالني.



وقالت النيابة العامة في موسكو ان "تنظيم أي تجمعات غير مرخصة والدعوات الى أحداث مماثلة أو المشاركة فيها تشكل تجاوزا اداريا"، محذرة "من أي انتهاك للقانون".

