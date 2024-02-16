هاليفي: الجيش الاسرائيلي يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ان "الجيش الاسرائيلي يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية".



وتوعد هاليفي أن يستخدم الجيش كل الأدوات والقدرات المتاحة لديه حال اندلاع حرب في المنطقة.