الكرملين: الاتهامات الغربية بشأن وفاة نافالني "غير مقبولة إطلاقا"

اعتبر الكرملين أن الاتهامات الغربية لموسكو في شأن وفاة المعارض اليكسي نافالني "غير مقبولة اطلاقا"، مؤكدا أنه يجهل حتى الآن سبب وفاته.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية: "ليس هناك أي معلومة عن سبب الوفاة، ورغم ذلك فإن تصريحات مماثلة تتوالى (...) نعتبر أن هذه التصريحات غير مقبولة اطلاقا".