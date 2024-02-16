أوكرانيا تعلن إعادة جثامين 58 جنديا سقطوا على الجبهة

أعلنت أوكرانيا الجمعة، أنها أعادت جثامين 58 من جنودها سقطوا على الجبهة، ويشكل هذا النوع من التبادل إلى جانب أسرى الحرب أحد المجالات الأخيرة التي تتعاون فيها موسكو وكييف منذ بدء الغزو الروسي.



وقال مركز التنسيق الأوكراني لأسرى الحرب: "حصل اجراء اعادة جديد، تم بفضله إعادة 58 مدافعا متوفين الى أوكرانيا".



وتقوم روسيا وأوكرانيا من حين لآخر بعمليات التبادل هذه التي تتعلق بأسرى حرب أحياء أو رفات جنود قتلى.