بلينكن يلتقي نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ

التقى وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الجمعة نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.



ويأتي هذا اللقاء في اطار الجهود التي تبذلها بكين وواشنطن بهدف اضفاء الاستقرار على علاقة متوترة بين البلدين، استكمالا لقمة بين الرئيسين الاميركي والصيني عقدت في تشرين الثاني الفائت في كاليفورنيا.



ولم يدل الوزيران باي تصريح للصحافيين، علما انهما تحدثا هاتفيا للمرة الأخيرة في كانون الأول.



كذلك، أجرى الوزير يانغ يي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان محادثات نهاية كانون الثاني في بانكوك وصفت بأنها "صريحة" و"جوهرية"، وتناولت ملفات حساسة ابرزها ملف تايوان.



وقد تؤدي هذه المباحثات المتتالية الى اتصال هاتفي في الربيع المقبل بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن، بعد أشهر عدة من اجتماعهما في كاليفورنيا في الخريف الفائت.



وقبل لقائه نظيره الصيني، اجتمع بلينكن ايضا في ميونيخ بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايكشنكار، مشيدا بـ"شراكة استثنائية تعززت منذ بضعة اعوام".



ووافقت الحكومة الأميركية بداية شباط على بيع الهند طائرات مسيرة عسكرية بقيمة أربعة مليارات دولار، رغم استياء بكين من هذا الامر.