ماكرون يعبر عن "غضبه واستيائه" لوفاة المعارض الروسي نافالني

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "غضبه واستيائه" لوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد أن أكد سجن روسي في وقت سابق وفاته.



وقال ماكرون: "في الوقت الراهن في روسيا، تُزج الأرواح الحرة في المعتقلات ويُحكم عليها بالإعدام".