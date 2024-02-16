غوتيريش يطالب بتحقيق "كامل" في وفاة المعارض الروسي نافالني

طالب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وذي صدقية" في وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الجمعة.



وقال ستيفان دوجاريك إن "الامين العام صدم للمعلومات عن وفاة المعارض المعتقل اليكسي نافالني (...) ويدعو الى تحقيق كامل وذي صدقية وشفاف في ملابسات" هذه الوفاة.