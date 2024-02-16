الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن حث نتنياهو على وقف موقت لإطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2024-02-16 | 13:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن حث نتنياهو على وقف موقت لإطلاق النار في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن حث نتنياهو على وقف موقت لإطلاق النار في غزة

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، أنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة وحث خلالها على وقف موقت لإطلاق النار في غزة.

وقال بايدن للصحفيين إنه أوضح أنه يجب أن يكون هناك وقف موقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن.

أخبار دولية

بايدن

نتنياهو

إطلاق النار

غزة

LBCI التالي
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: لا يوجد عائق أمام إقامة علاقات مع اليابان
بايدن يكرر لنتانياهو معارضته عملية في رفح من دون "حماية" للمدنيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:47

بايدن يؤكد وجوب التوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-09

"إن بي سي" عن مسؤول أميركي: هناك خلافات أكثر حدة بين إدارة بايدن ونتنياهو حول عدد الضحايا المدنيين في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-19

كيربي: بايدن ونتنياهو بحثا مسؤولية إسرائيل عن تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-08

بايدن: نعمل مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة وأتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار هناك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:46

محامية ترامب تصف الحكم الصادر بحقه بأنه "ظلم جلي"

LBCI
أخبار دولية
15:43

قاض أميركي يأمر ترامب بتسديد غرامة بأكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال

LBCI
أخبار دولية
15:38

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
15:36

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:17

مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة

LBCI
منوعات
2024-02-14

تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)

LBCI
أخبار دولية
10:35

العقوبات الأميركية المفروضة على الحوثيين بسبب هجمات البحر الأحمر تدخل حيز التنفيذ

LBCI
أخبار دولية
01:21

اليونان تقر زواج المثليين وتبنيهم للأطفال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جديد يلمع فيه مئات اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

الحقيقة المرة - الجزء الأول: من يتحمل مسؤولية الأزمة في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

رسائل المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني قبل وفاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إصابات سرطان الثدي في لبنان تصل إلى ٢٥٠٠ سنويا… فما هي طرق الوقاية؟

LBCI
أخبار دولية
13:25

منطقة عازلة في مصر للفلسطينيين قريبا؟

LBCI
أخبار دولية
13:20

اجتماعات مطولة للكابينت الحربي لا تصل الا لمزيد من الخلافات مع نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:07

بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:00

بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:49

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
حال الطقس
04:44

المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...

LBCI
فنّ
04:38

زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!

LBCI
فنّ
05:34

وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز..

LBCI
اقتصاد
05:17

مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة

LBCI
صحف اليوم
00:20

الان عون لـ "الجمهورية": لا أنا مقطوع من شجرة ولا الحريري يجهل ما أمَثّله

LBCI
منوعات
16:31

"بدأت الرؤوس تظهر بين الشرائح الخشبية".. انتقلا إلى منزل جديد ثم أدركا أنهما ليسا بمفردهما: ما اكتشفاه مرعب! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More