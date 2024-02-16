بايدن حث نتنياهو على وقف موقت لإطلاق النار في غزة

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، أنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة وحث خلالها على وقف موقت لإطلاق النار في غزة.



وقال بايدن للصحفيين إنه أوضح أنه يجب أن يكون هناك وقف موقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن.