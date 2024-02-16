بايدن: بوتين "مسؤول" عن وفاة نافالني

بايدن يحمّل بوتين و"زمرته" مسؤولية وفاة نافالني

حمّل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية مباشرة عن وفاة أليكسي نافالني في السجن، واصفا المعارض البارز بأنه "صوت قوي من أجل الحقيقة".



وبينما أعرب الرئيس الأميركي عن "غضبه" لوفاة نافالني، أقر بأنه لا يعرف بعد ما حصل بالضبط، محمّلا بوتين و"زمرته" المسؤولية في جميع الأحوال.



وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض: "بوتين هو المسؤول عن وفاة نافالني".



وأضاف: "ما حصل لنافالني هو دليل آخر على وحشية بوتين. على أحد ألا يُخدع".



وأكد بايدن أنه "يدرس خيارات" الرد، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.



ولدى سؤاله عام 2021 بعد اجتماع عقده مع بوتين في سويسرا عمّا يمكن أن يحدث في حال مات نافالني، ردّ بايدن حينذاك: "أوضحت له أنني أعتقد أن عواقب ذلك ستكون مدمّرة بالنسبة الى روسيا".



والجمعة، أشاد بايدن بإنجازات نافالني. وقال: "حتى في السجن، كان صوتا قويا من أجل الحقيقة.. شجاعته لن تُنسى".



وأعلن مسؤولون روس أن نافالني توفي الجمعة في سجنه في المنطقة القطبية الشمالية، قبل شهر من الانتخابات التي يتوقع أن تؤدي الى تمديد حكم بوتين.