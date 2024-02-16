الجيش الأوكراني: روسيا تأسر جنودا أوكرانيين في أفدييفكا

أعلن الجيش الاوكراني الجمعة، أن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده في أفدييفكا، مركز المعارك في شرق البلاد، حيث تتمتع هذه القوات "بتفوق على صعيد العديد والمدفعية والطيران".



وقال اولكسندر تارنافسكي الجنرال الاوكراني الذي يقود هذه المنطقة عبر تلغرام إن المدافعين عن افدييفكا "كانوا ينتقلون عند الضرورة الى مواقع جديدة. المؤسف انه خلال إحدى عمليات الانتقال هذه، تم أسر العديد من جنودنا".