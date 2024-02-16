محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد اسرائيل

رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة، طلبا جديدا لجنوب افريقيا ضد اسرائيل بعدما اعلنت استعدادها لشن هجوم على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أن على الدولة العبرية احترام الاجراءات التي سبق أن أعلنتها.



وقالت محكمة العدل الدولية إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للاجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني 2024، والتي يشمل تنفيذها كل انحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان اجراءات اضافية".