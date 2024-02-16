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o
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قاض أميركي يأمر ترامب بتسديد غرامة بأكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال
أخبار دولية
2024-02-16 | 15:43
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قاض أميركي يأمر ترامب بتسديد غرامة بأكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال
أمر قاض أميركي الجمعة، دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لثلاث سنوات.
وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب... من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
أخبار دولية
قاض أميركي
ترامب
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