محامية ترامب تصف الحكم الصادر بحقه بأنه "ظلم جلي"

ندّدت محامية لدونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكّلها والذي أمره بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لثلاث سنوات.



وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".