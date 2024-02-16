برلمانات دول المتوسط تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

طالب برلمانيو الدول المطلة على البحر المتوسط في ختام اجتماعاتهم اليوم الجمعة في الرباط بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ودعوا إلى استئناف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يقوم على أساس مبدأ الدولتين.



وعبرت "الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط" في دورتها 17 التي انعقدت في الرباط أمس الخميس واختتمت أعمالها اليوم الجمعة عن إدانتها "لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية"، مشددين على "ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".



كما أعربوا عن "رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين ودعوا إلى ضمان تدفق كاف وآمن وسلس للمساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة".



وتأسست أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في عام 2004 وتهدف إلى "حشد الدعم على الصعيد البرلماني لتنفيذ الالتزامات المتخذة على مستوى الحكومات".



وتناول المجتمعون أيضا في نقاشاتهم مجموعة متنوعة من الموضوعات من بينها التغيرات المناخية، وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والمخاطر الأمنية التي تتطلب تعاونا مشتركا.