الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزراء أميركيون وعرب وأوروبيون يناقشون في ميونيخ أفكارا لغزة بعد الحرب
أخبار دولية
2024-02-16 | 17:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزراء أميركيون وعرب وأوروبيون يناقشون في ميونيخ أفكارا لغزة بعد الحرب
أفاد مسؤولون ودبلوماسيون بأن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية اجتمعوا في ميونيخ الجمعة لبحث التقدم بشأن صياغة خطة لغزة بعد الحرب وربط ذلك بجهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزراء خارجية الأردن وقطر وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا من بين الذين اجتمعوا على هامش مؤتمر ميونخ السنوي للأمن.
وقال مسؤولون إن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن اجتماع الجمعة هدف إلى مشاركة نتائح المناقشات التي أجرتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية بخصوص غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وزيادة اندماج إسرائيل في المنطقة والضمانات الأمنية والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية وسبل إصلاح السلطة الفلسطينية.
أخبار دولية
غزة
الحرب
إسرائيل
ميونيخ
التالي
وزير الخارجية السعودية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات غزة مع وزير خارجية إيران
رئيس روسيا البيضاء يعلن اعتقال "مخربين" على الحدود مع أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:23
نصرالله: إذا توقف الأميركيون عن إمداد إسرائيل بالأسلحة فستتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا
آخر الأخبار
09:23
نصرالله: إذا توقف الأميركيون عن إمداد إسرائيل بالأسلحة فستتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا
0
آخر الأخبار
2024-02-10
الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائف مدفعية على سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-02-10
الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائف مدفعية على سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
0
أخبار دولية
2024-02-07
الجيش الإسرائيليّ: لتمديد الخدمة العسكرية على خلفية الحرب في غزة
أخبار دولية
2024-02-07
الجيش الإسرائيليّ: لتمديد الخدمة العسكرية على خلفية الحرب في غزة
0
أخبار دولية
2024-02-03
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قصف 50 هدفا لحزب الله في سوريا منذ بدء الحرب في غزة
أخبار دولية
2024-02-03
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قصف 50 هدفا لحزب الله في سوريا منذ بدء الحرب في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:46
الحوثيون يعلنون مسؤوليّتهم عن الهجوم على ناقلة نفط بريطانية
أخبار دولية
04:46
الحوثيون يعلنون مسؤوليّتهم عن الهجوم على ناقلة نفط بريطانية
0
أخبار دولية
04:45
شولتس: ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان
أخبار دولية
04:45
شولتس: ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان
0
أخبار دولية
03:49
أسلحة إيرانية جديدة
أخبار دولية
03:49
أسلحة إيرانية جديدة
0
أخبار دولية
03:08
اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ إتش3 إلى الفضاء
أخبار دولية
03:08
اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ إتش3 إلى الفضاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-14
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
فنّ
2023-10-14
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
0
منوعات
07:35
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها إلى الأبد... والسبب: فاتورة المطعم؟!
منوعات
07:35
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها إلى الأبد... والسبب: فاتورة المطعم؟!
0
منوعات
06:44
"ايبيزا لطالما كانت حلمًا بالنسبة لي"... شاب يقرر السير عبر فرنسا نحو جزيرة الحفلات! (فيديو)
منوعات
06:44
"ايبيزا لطالما كانت حلمًا بالنسبة لي"... شاب يقرر السير عبر فرنسا نحو جزيرة الحفلات! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-15
"أنتم سبب ابتسامتي"... عشية عيد الحب: "دبدوب" أوقف سيدتين تتاجران بعجينة الكوكايين والماريجوانا! (فيديو)
منوعات
2024-02-15
"أنتم سبب ابتسامتي"... عشية عيد الحب: "دبدوب" أوقف سيدتين تتاجران بعجينة الكوكايين والماريجوانا! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته
تقارير نشرة الاخبار
14:46
مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جديد يلمع فيه مئات اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جديد يلمع فيه مئات اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الحقيقة المرة - الجزء الأول: من يتحمل مسؤولية الأزمة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الحقيقة المرة - الجزء الأول: من يتحمل مسؤولية الأزمة في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
رسائل المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني قبل وفاته
تقارير نشرة الاخبار
13:58
رسائل المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني قبل وفاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إصابات سرطان الثدي في لبنان تصل إلى ٢٥٠٠ سنويا… فما هي طرق الوقاية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إصابات سرطان الثدي في لبنان تصل إلى ٢٥٠٠ سنويا… فما هي طرق الوقاية؟
0
أخبار دولية
13:25
منطقة عازلة في مصر للفلسطينيين قريبا؟
أخبار دولية
13:25
منطقة عازلة في مصر للفلسطينيين قريبا؟
0
أخبار دولية
13:20
اجتماعات مطولة للكابينت الحربي لا تصل الا لمزيد من الخلافات مع نتنياهو
أخبار دولية
13:20
اجتماعات مطولة للكابينت الحربي لا تصل الا لمزيد من الخلافات مع نتنياهو
0
أخبار دولية
13:07
بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله
أخبار دولية
13:07
بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله
0
أخبار لبنان
13:00
بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع
أخبار لبنان
13:00
بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
2
اقتصاد
05:17
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
اقتصاد
05:17
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
3
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
4
فنّ
12:13
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)
فنّ
12:13
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)
5
منوعات
11:43
أول دولة مسيحية ارثوذكسية تقر زواج المثليين وتبنيهم الأطفال... ما هي؟
منوعات
11:43
أول دولة مسيحية ارثوذكسية تقر زواج المثليين وتبنيهم الأطفال... ما هي؟
6
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
7
منوعات
13:33
رجل سبعيني أدخل بطاريات في عضوه التناسلي... ما حصل بعد ذلك كارثيّ! (صورة)
منوعات
13:33
رجل سبعيني أدخل بطاريات في عضوه التناسلي... ما حصل بعد ذلك كارثيّ! (صورة)
8
منوعات
06:11
تزوجا منذ 17 عاماً ويرغبان في شريك جديد... وهذه قصتهما الغريبة!
منوعات
06:11
تزوجا منذ 17 عاماً ويرغبان في شريك جديد... وهذه قصتهما الغريبة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More