مبعوث أميركي: إسرائيل قتلت أفراد شرطة فلسطينيين كانوا يحرسون مساعدات غزة

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، أن القوات الإسرائيلية قتلت في وقت سابق من هذا الشهر أفرادا من الشرطة الفلسطينية كانوا يحرسون قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في مدينة رفح المحاصرة بجنوب قطاع غزة.



وأشار ساترفيلد، وهو كبير الدبلوماسيين الأميركيين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، الى أن الشرطة الفلسطينية، نتيجة لذلك، ترفض حماية القوافل، مما يعرقل توصيل المساعدات داخل غزة بسبب تهديدات العصابات الإجرامية.



وقال في فعالية استضافتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي مقرها واشنطن: "مع رحيل حراسة الشرطة، أصبح من المستحيل فعليا على الأمم المتحدة أو أي طرف آخر، سواء كان الأردن أو الإمارات أو أي جهة منفذة أخرى، نقل المساعدات بأمان إلى غزة بسبب الجماعات الإجرامية".



وأوضح ساترفيلد أن قوة الحراسة كانت تتضمن أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأيضا أفرادا ليس لهم أي ارتباط مباشر بحماس.



ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على تصريحات ساترفيلد.



وفي 10 شباط، قالت حماس ومسعفون من غزة إن موجتين من القصف الجوي الإسرائيلي تسببتا في مقتل خمسة من أفراد قوة الشرطة التي تديرها حماس في رفح، من بينهم ضابط كبير. وفي اليوم نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة من مسلحي حماس في رفح، من بينهم اثنان من كبار الأعضاء في المنطقة.



ولم يتضح إذا كان ساترفيلد يشير إلى الحادث الذي وقع في 10 من شباط. ولم تقل حماس إنها أوقفت حراسة الشرطة لقوافل المساعدات.



وأكد ساترفيلد أن الولايات المتحدة تعمل مع الجيش والحكومة الإسرائيلية لطرح "الحلول التي يمكن إيجادها لأن الجميع يريد استمرار المساعدات".



وذكر ساترفيلد أنه بالإضافة إلى التهديد الذي تشكله الجماعات الإجرامية، يتعرض توزيع المساعدات لعراقيل بسبب "القيمة المتزايدة للمساعدات الإنسانية" التي تتسرب إلى السوق السوداء.



ونفى مزاعم بأن حماس تسرق مساعدات وشحنات تجارية إلى غزة، قائلا إنه لم يقدم أي مسؤول من إسرائيل أو من إدارة بايدن "أدلة محددة على تحويل أو سرقة مساعدات". لكنه أشار الى أن حماس تستخدم قنوات أخرى لتوصيل المساعدات "لتحديد أين وإلى من تذهب المساعدات".