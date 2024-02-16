ترامب يندّد بمحاكمة "صورية" بعد الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال في نيويورك

ندّد دونالد ترامب بمحاكمة "صورية" بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.



وجاء في بيان للرئيس الأميركي السابق على منصته تروث سوشل أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".