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وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون في الأزمات الدولية

أخبار دولية
2024-02-17 | 00:49
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وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون في الأزمات الدولية
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وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون في الأزمات الدولية

ترأست روما السبت الإجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى تحت الرئاسة الإيطالية، وهو مخصص للبحث في الأزمات الدولية بينها النزاع بين إسرائيل وحماس والوضع في البحر الأحمر والعدوان الروسي على أوكرانيا.
     
ويعقد هذا الإجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في جنوب ألمانيا وسيستهله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بمناقشة الأزمة في قطاع غزة وآثارها في الشرق الأوسط، حسب بيان أصدرته الخارجية الإيطالية الجمعة.
     
وسيتواصل الإجتماع بتبادل للأفكار حول الوضع في البحر الأحمر حيث يكثف المتمردون الحوثيون إنطلاقًا من اليمن هجماتهم على سفن تجارية ويدفعون بذلك العديد من مالكي السفن إلى تجنب هذا الممر الحيوي للتجارة الدولية.
     
أما الجزء الثاني من الإجتماع، فسيكون مفتوحًا لمشاركة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وفيه ستتم مناقشة العدوان الروسي على أوكرانيا ومواصلة دعم مجموعة السبع لكييف، حسب البيان الإيطالي. 

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