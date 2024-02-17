وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

