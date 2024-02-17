بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

إستدعت الحكومة البريطانية الدبلوماسيين في السفارة الروسية مساء الجمعة لإعلامهم بأن "السلطات الروسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني".



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "وفاة نافالني في سجنه يجب التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف".



وصرح متحدث بإسمها بأنه "في السنوات الأخيرة، سجنته السلطات بتهم ملفقة، وسممته بغاز أعصاب محظور، وأرسلته إلى مستعمرة عقابية في القطب الشمالي. ولا ينبغي لأحد أن يشك في الطبيعة الوحشية للنظام الروسي".



وبالتالي، إستدعت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة الدبلوماسيين الروس "لإيضاح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة"، بحسب ما جاء في البيان.