أوكرانيا تسحب قواتها من أفدييفكا في خطوة تشكل إنتصارًا لروسيا

إضطر الجيش الأوكراني إلى الإنسحاب من مدينة أفدييفكا الشرقية السبت، ما يمنح روسيا أكبر إنتصار رمزي لها بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي.



وأعلن قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي عبر تلغرام ليل الجمعة السبت أنه "وفقًا للأمر الذي تلقيناه، إنسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقًا".



واضطرت أوكرانيا إلى التخلي عن مدينة أفدييفكا، مركز "القتال العنيف" في شرق البلاد، التي باتت مدمرة إلى حد كبير، في خضم نقص متزايد في الموارد، وعرقلة المساعدات العسكرية الأميركية، في حين عززت روسيا قواتها بمزيد من العناصر والذخيرة للسيطرة على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء غزو أوكرانيا في 24 شباط.