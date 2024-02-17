ترامب يعلن عزمه على إستئناف الحكم الصادر بحقه في قضية إحتيال

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يعتزم الطعن بقرار قضائي أصدرته محكمة في نيويورك وأمرته فيه بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار لإدانته بعمليات إحتيالية في إمبراطوريته العقارية "منظمة ترامب".



وشدد ترامب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا على أنه "لم يحصل أي إحتيال"، منددًا بـ"إستغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الإستطلاعات".

