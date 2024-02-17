باريس تشعر بقلق إزاء مستوى التوتر المتزايد على الحدود الجنوبية (الجمهورية)

أوضحت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن "باريس تشعر بقلق بالغ إزاء مستوى التوتر المتزايد على حدود لبنان الجنوبية، ووجهت رسائل مباشرة عبر قنواتها الديبلوماسية إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي لخفض التصعيد وتجنب حرب لن تكون في مصلحة أي طرف".وتقر المصادر عينها بصعوبة الوضع وتصفه بـ"الحرج جدًا"، معربة لصحيفة "" عن تخوفها من "أن تدرج العمليات القتالية إلى المستوى العنيف الذي ارتقت إليه في الآونة الأخيرة يناقض ما يعلنه الجانبان اللبناني والإسرائيلي بأنهما لا يسعيان إلى التصعيد".