اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ إتش3 إلى الفضاء

نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائيّ الجديد إتش3، لتعيد برنامجها الفضائيّ إلى المسار الصحيح، بعد انتكاسات متعددة.



ويمثل الإطلاق أيضًا، النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، بعد أن حققت مركبة (سليم) هبوطًا "دقيقًا" على سطح القمر، الشهر الماضي.



وتسعى اليابان، وهي لاعب صغير نسبيًا في مجال الفضاء من حيث عدد عمليات الإطلاق، إلى تنشيط برنامجها من خلال شراكتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.



وقالت وكالة الفضاء في بث مباشر من مركز تانيجاشيما الفضائيّ إنّ الصاروخ إتش3 انطلق بنجاح الساعة 0922 صباحًا، في توقيت طوكيو (0022 بتوقيت جرينتش) وكان "في المسار الصحيح" مع عمل محركاته بشكل صحيح.



ثم أعلنت الوكالة أن الصاروخ نجح في إطلاق حمولته بالكامل المؤلفة من اثنين من الأقمار الصناعية متناهية الصغر ونموذج لقمر صناعيّ.