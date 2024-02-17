توقيف أكثر من مئة شخص في تجمعات من أجل نافالني في روسيا

أوقف أكثر من مئة شخص في تجمعات عفوية شهدتها روسيا تكرمًا لذكرى المعارض أليكسي نافالني الذي أعلنت وفاته في السجن الجمعة، حسبما أفادت منظمة "أو في دي-إنفو" (OVD-Info) غير الحكومية لحقوق الإنسان السبت.ووفق التعداد المنشور على موقعها الإلكتروني صباح السبت، فقد تم إعتقال أكثر من 101 شخص في عشر مدن، غالبيتهم في سانت بطرسبرغ وبينهم 11 في العاصمة موسكو.