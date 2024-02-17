أسلحة إيرانية جديدة

كشفت إيران النقاب عن أسلحة جديدة تشمل منظومة (آرمان) محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة (آذرخش) للدفاع الجويّ منخفض الارتفاع، على ما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا).



وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات، في المنطقة، حيث نفذت جماعة الحوثيّ اليمنية المتحالفة مع إيران سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، في البحر الأحمر، إظهارًا للتضامن مع قطاع غزة.

