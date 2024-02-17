الحوثيون يعلنون مسؤوليّتهم عن الهجوم على ناقلة نفط بريطانية

أعلن الحوثيون في اليمن، مسؤوليتهم عن هجوم استهدف ناقلة نفط بريطانية، في البحر الأحمر، كانت قد أبلغت عنه وكالات أمنية ووزارة الخارجية الأميركية في اليوم السابق.



وقال المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين يحيى سريع: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية Pollux في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ."



وأكّدت وكالة "العمليات التجارية البحرية، في المملكة المتحدة" (UKMTO) وشركة أمبري الأمنية المتخصصة في النقل البحريّ ضربة صاروخية، شمال غرب مدينة المخا اليمنية.



وأفادت الوكالة بأنّ السفينة وطاقمها بخير، بينما أبلغت أمبري عن أضرار طفيفة.



وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ صاروخًا أطلق من اليمن ضرب الجانب الأيسر من إم تي بولوكس، التي ترفع العلم البنمي وكانت متّجهة إلى الهند وتحمل النفط الخام.



وأوضحت أنّ هذا مثالًا جديدًا على الهجمات غير القانونية على النقل البحريّ الدوليّ، التي ما زالت مستمرّة، بعد دعوات عديدة للحوثيين لوقف أنشطتهم.