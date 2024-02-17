شولتس: ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت أن بلاده تدعو إسرائيل إلى الإلتزام بالقانون الدولي في الصراع في غزة وعدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان.



وشدد على أنه يجب منع إيران من إستغلال الصراع لتوسيع نفوذها.

