هنية: المقاومة لن ترضى بأقل من هذه الشروط لوقف إطلاق النار

حمّل رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق، لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة.



وشدّد، في بيان، على أنّ المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وبانسحاب الجيش الإسرائيليّ، خارج القطاع.



وقال: "لن ترضى أيضًا بأقل من رفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين، بسبب جرائم الاحتلال."



وطالب بعودة النازحين، خصوصًا إلى شمال القطاع و"بوقف سياسة التجويع الهمجية وبالإلتزام بإعادة الإعمار".