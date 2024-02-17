أوّل تقدّم كبير للجيش السودانيّ منذ بداية الحرب... ماذا في التفاصيل؟

أعلن الجيش السودانيّ تحقيق أول تقدم كبير له، منذ بداية الحرب، باستعاد السيطرة على جزء من مدينة أم درمان من قوات الدعم السريع.



وأوضح الجيش أنّه نجح في ربط القاعدتين الرئيسيتين له، في المدينة، في تقدم احتفل به الجنود والسكان.



ونفت قوات الدعم السريع أن يكون الجيش قد أحرز التقدم.



وقال المكتب الإعلاميّ لقوات الدعم السريع، في بيان: "تحوّل الجيش إلى الدعاية وهو على وشك الهزيمة."