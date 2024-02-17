بايدن كشف عن محادثات مكثفة مع نتنياهو حثه خلالها على وقف موقت لإطلاق النار

كان الرئيس الأميركي جو بايدن كشف عن إجراء محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية حثه خلالها على وقف موقت لإطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهائن.