بلينكن: تقريبًا كل دولة عربية الآن تريد حقًا دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.



وفي حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة "العاجلة" للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.



