جيش الكونغو الديموقراطية يتهم رواندا باستهداف مطار غوما بمسيرات

اتهم جيش جمهورية الكونغو الديموقراطية رواندا بإستهداف مطار غوما، في شرق البلاد، فجرًا، بمسيرات.



ويأتي ذلك، في سياق معارك دائرة، في المنطقة، مع متمردي حركة إم23 المدعومة من كيغالي.



وقال المتحدث باسم الجيش، في شمال كيفو، اللفتنانت كولونيل غيوم ندجيكي، إنّ هذه المسيرات استهدفت طائرات تابعة للقوات المسلحة، في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وأشار إلى أنّ هذه الطائرات لم تُصَب ولكنّ الطائرات المدنية هي التي تضررت.