شولتس: أرمينيا وأذربيجان تتعهدان حلّ الخلافات بوسائل سلمية

تعهدت أرمينيا وأذربيجان السبت بحلّ الخلافات الثنائية بوسائل سلمية، على ما أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس بعد محادثات ثلاثية.



ودعا شولتس في اجتماع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى تسريع محادثات السلام بين باكو ويريفان، حسبما أورد بيان صدر عن المستشارية الألمانية. وأضاف البيان "أشاد المستشار بتعهدات الجانبَين اليوم بحلّ الخلافات في الرأي والمسائل المفتوحة بالطرق السلمية حصرًا ودون استخدام القوة".



ولم يصدر أيّ من الجانبين بيانات رسمية بشأن المحادثات. لكن الوعود بتجنب الصراع ستكون بمثابة تغيير ملحوظ في اللهجة عن تحذير باشينيان الخميس من أن أذربيجان تخطط لـ"حرب شاملة".