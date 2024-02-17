القيادة المركزية الأميركية: نفذنا بنجاح ضربتين دفاعا عن النفس في اليمن

اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها وجهت ضربتين لصاروخ كروز مضاد للسفن وقارب مسير أُطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وأضافت القيادة في منشور على منصة إكس أن أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية (إم.تي بولوكس) بين الساعة 1:15 ظهر أمس الجمعة والواحدة صباح اليوم السبت.



وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو أي سفينة أخرى في المنطقة.