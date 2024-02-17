خلية اتصال بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمكافحة المخدِّرات

اتفق وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان، في ختام إجتماعهم، في عمان، على تأسيس خلية اتصال مشتركة، لمكافحة تهريب المخدِرات، عبر الحدود بين الدول الأربع.



وقال وزير الداخلية الأردنيّ مازن الفراية في تصريحات للصحافيين، بعد الإجتماع إنّ أهم ما اتُفق عليه هو تأسيس خلية اتصال مشتركة فيها ضباط اتصال من الدول المختلفة تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات وبشكل رئيسيّ متابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة وتتبع الشحنات الخارجة من الدول الى وجهتها النهائية.



وشدّد على أنّ موضوع آفة المخدِّرات خطير وله أثار إجتماعية واقتصادية.



وأوضح أنّ الوزراء تحدثوا عن المشاكل، التي تواجههم، في هذا المجال، إن كان في مجال المعلومات أو العمليات على الأرض أو الإمكانات للتعامل مع هذه الظاهرة.



واتفقوا على متابعة هذه الاجتماعات على المستوى الوزاريّ والمستوى الفنيّ.