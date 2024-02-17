عشرة قتلى بحريق في مصنع للألعاب النارية في جنوب الهند

قُتل عشرة أشخاص وأُصيب 15 آخرون في انفجار السبت في مصنع للألعاب النارية في جنوب الهند، على ما أفادت الشرطة.



وقال الشرطي فيروز خان عبدالله لوكالة فرانس برس إن الانفجار تسبب به حريق داخل المصنع الواقع في ولاية تاميل نادو.



وأضاف "قُتل عشرة عمّال في الانفجار الذي أعقب حريق المصنع ونُقل خمسة من الجرحى الـ15 إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة بسرعة على الحريق الذي لم تُعرف أسبابه على الفور.



وكثيرًا ما تحدث انفجارات في مصانع الألعاب النارية في الهند.