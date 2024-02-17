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الرئيس الصومالي يتّهم الأمن الإثيوبي بمنعه من الوصول إلى قمة الاتحاد الإفريقي
أخبار دولية
2024-02-17 | 10:49
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الرئيس الصومالي يتّهم الأمن الإثيوبي بمنعه من الوصول إلى قمة الاتحاد الإفريقي
اتّهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود السبت قوات الأمن الإثيوبية بمحاولة منعه من الوصول إلى قمة الاتحاد الإفريقي، وقد ندّدت مقديشو بـ"عمل استفزازي".
ويأتي اتّهام محمود للقوات الإثيوبية في خضم خلاف بين أديس أبابا ومقديشو بشأن اتفاق بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية يمنح البلد غير الساحلي منفذا على البحر.
وقال محمود في تصريح لصحافيين في أديس أبابا إن "قوات أمن إثيوبية قطعت علي الطريق" أثناء توجّهي لحضور الجلسة المغلقة، ليتمكن لاحقا من الدخول وحضور الاجتماع.
أخبار دولية
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