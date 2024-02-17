الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم السبت أنها أطلقت صواريخ على ناقلة النفط بولوكس، التي قال مسؤولون أميركيون الجمعة إنها تعرضت لهجوم بصاروخ.



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن الناقلة بولوكس التي ترفع علم بنما وتحمل نفطا خاما تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر بينما كانت في طريقها إلى الهند.



وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان اليوم السبت "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (بولوكس) في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله".



وأكد المتحدث "استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".