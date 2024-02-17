لندن وبكين تتفقان على تعميق التعاون خلال لقاء بين وزيريهما في ميونيخ

أعلن وزيرا خارجية الصين وبريطانيا السبت أنهما يرغبان في تعميق التعاون بين البلدين بعد لقائهما على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، على الرغم من حديث لندن عن "خلافات" بشأن حقوق الإنسان.



وذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين السبت أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أبلغ نظيره البريطاني ديفيد كاميرون خلال اجتماع الجمعة أنه يتعين عليهما "تعزيز التبادلات والتعاون".



وقالت لندن في وقت لاحق إنهما "اتفقا على أن المملكة المتحدة والصين يجب أن تواصلا التواصل عبر مجموعة من المجالات". وأضافت في بيان "هذا يشمل الروابط التجارية، والبناء على روابطنا الثقافية القائمة والروابط بين شعبينا، والعمل معًا للتصدي لتغير المناخ".