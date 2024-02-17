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السلطات التركية تسحب ترخيص منجم يحتجز فيه تسعة عمال بعد انزلاق للتربة
أخبار دولية
2024-02-17 | 12:08
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السلطات التركية تسحب ترخيص منجم يحتجز فيه تسعة عمال بعد انزلاق للتربة
أعلنت وزارة البيئة التركية سحب التصريح البيئي لمنجم ذهب لا يزال تسعة من العمال محاصرين فيه منذ الثلاثاء، إثر انزلاق تربة قد تكون ملوّثة بالسيانيد. وقالت الوزارة "نظرا لغياب شروط المنح، تم إلغاء التصريح البيئي للمنجم الذي تعرض لانزلاق تربة في 13 شباط" قرب منطقة إيليتش في ولاية ارزينجان. وبدون هذا التصريح، لا يمكن لشركة التعدين مواصلة أنشطتها في تركيا.
ودعت منظمات غير حكومية ونقابات إلى إغلاق المنجم بعد الانزلاق الذي تسبب في محاصرة تسعة من عمال المناجم تحت الأرض.
وقال خبراء ومسؤولون محليون إن عملية البحث معقدة بسبب وجود السيانيد في الأرض، وهو مركب كيميائي شديد السمية يستخدم لاستخراج الذهب من الركائز.
واشار تقرير أولي لخبراء تناقلته وسائل الإعلام التركية، إلى أن مسؤولي المنجم لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة رغم معرفتهم المسبقة بوجود تصدعات في كومة التراب التي تمت إزالتها من المنجم وتسببت في الكارثة.
وأعلن وزير الطاقة التركي في وقت سابق السبت توقيف ستة من مديري المنجم مساء الجمعة.
ويعمل في المنجم 667 عاملا، وكان قد تصدّر عناوين الصحف في العام 2022 بعد تسرّب مادّة السيانيد، ممّا دفع السلطات إلى تعليق العمل فيه لفترة وجيزة. وأعيد فتحه بعد دفع غرامة، الأمر الذي قوبل باحتجاجات المعارضة.
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