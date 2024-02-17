رئيس الوزراء القطري: محادثات الهدنة في غزة "لم تكن واعدة" في الأيام الأخيرة

أعلن رئيس الوزراء القطري في ميونيخ أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لم تكن واعدة جدا" في الأيام الأخيرة.



وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق قريبا جدا. لكن النسق الذي ساد في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعدا جدا حقا". وأضاف متحدثا بالإنكليزية "سنظل دائما متفائلين وسنواصل الضغط دائما".