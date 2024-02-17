إيران عن تكشف عن أسلحة جديدة محلية الصنع

وسط تصاعد التوترات في المنطقة، كشفت إيران عن أسلحة جديدة محلية الصنع، تشمل منظومة آرمان المضادة للصواريخ الباليستية، ومنظومة (آذرخش) للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.



ويمكن لمنظومة آرمان أن تواجه ستة أهداف في وقت واحد على مسافة تتراوح بين 120 و 180 كيلومترًا، في حين أنه يمكن لمنظومة آذرخش تحديد الأهداف وتدميرها في مدى يصل إلى 50 كيلومترًا.