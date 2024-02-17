نتنياهو: من يقول لنا لا تنفذوا عملية في رفح فهو يريد أن نخسر الحرب



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1,4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حماس.



كما أكد نتانياهو في مؤتمر صحافي في القدس أن عملية رفح سيتم تنفيذها حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة.

