الرئيس الإسرائيلي: تطبيع العلاقات مع السعودية سيمثل "انتصارا على حماس"



دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ السبت السعودية إلى تطبيع العلاقات مع بلاده، قائلا إن ذلك سيمثل "انتصارا على حماس".



وقال هرتسوغ في مؤتمر ميونيخ للأمن إن من بين أهداف هجوم حماس على إسرائيل هو تعطيل المحادثات لإرساء علاقات مع الرياض، مضيفا "لهذا السبب فإن المضي قدما مع السعودية سيكون بوضوح انتصارا على ما فعلته حماس. ولهذا السبب أعتقد حقا أن المضي قدما نحو التطبيع وبذل كل الجهود التي يمكن بذلها يمثل فرصة تاريخية مهمة للغاية".

