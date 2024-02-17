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موسكو تعلن "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-17 | 15:02
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موسكو تعلن "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا
أعلنت روسيا السبت "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين السبت في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت "موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية".
أخبار دولية
"السيطرة
الكاملة"
أفدييفكا
أوكرانيا
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