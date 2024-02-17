باشينيان وعلييف يوافقان على الدفع قدما بمحادثات سلام

عقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محادثات في ميونيخ السبت توافقا خلالها على الدفع قدما بمفاوضات سلام، وفق ما أعلنت باكو ويريفان، بعد تجدّد التوترات بين الجارتين القوقازيتين.



وعقد لقاء ثنائي بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عقب اجتماع ثلاثي جمعهما مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال إن الجانبين تعهدا حل الخلافات بالوسائل السلمية.



وجاء في بيان للمستشارية الألمانية أن "المستشار أشاد بتعهدات الجانبَين اليوم بحلّ الخلافات في الرأي والمسائل المفتوحة بالطرق السلمية حصرًا ومن دون استخدام القوة".

